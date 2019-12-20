Denizli'de FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı
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Denizli'de FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı.

20.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:44
Denizli'de FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Denizli Barosuna kayıtlı avukat V.G, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

V.G, savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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