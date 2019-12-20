Denizli'de FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı.
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan Denizli Barosuna kayıtlı avukat V.G, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
V.G, savcılıkta alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.