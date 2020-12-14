Son dakika haberi | Denizli'de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi | Denizli'de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı

14.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:46
Son dakika haberi | Denizli'de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı

Son dakika habere göre Denizli'de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen FETÖ / PDY terör örgütü operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

Denizli'de, son bir hafta içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen FETÖ/ PDY terör örgütü operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen FETÖ/ PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenledi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 07 ile 13 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde ankesörlü hatlardan arandığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs ile örgütün toplantılarına katıldığı ve Bank Asya isimli bankaya örgüte destek amaçlı olarak para yatırdığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalandı.

FETÖ/ PDY terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli makamlarca haklarında işlem yapıldı.

(Eren Elyesa Polat/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Düzce'de kumarhane operasyonunda 9 kişi yakalandı
Düzce'de kumarhane operasyonunda 9 kişi yakalandı
İzmir'de FETÖ/PDY'ye büyük darbe: 66 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de FETÖ/PDY'ye büyük darbe: 66 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da selefi terör örgütlerine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul'da selefi terör örgütlerine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Yıldız Tilbe Nilgün Belgün Nesrin Cavadzade Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Pierre Webo Ersun Yanal Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Denizli'de FETÖ / PDY terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:50:33. #1.14#
title