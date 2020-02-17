Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
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Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

17.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:12
Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.


İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 5 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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