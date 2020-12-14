Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
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Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

14.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:42
Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Operasyonda, sabit ve ankesörlü hatlardan arandıkları, örgütün toplantılarına katıldıkları iddia edilen 8 şüpheli ile kapatılan Bank Asya'ya FETÖ'ye destek amacıyla para yatırdığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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