Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı
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Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

24.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:30
Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.


İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına için çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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