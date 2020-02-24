Denizli'de FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına için çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.