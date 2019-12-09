Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
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Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

09.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:28
Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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