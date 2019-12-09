Denizli'de FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerindeki aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.