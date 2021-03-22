Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

22.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:28
Denizli'de FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste saklandığı belirtilen ve örgüt üyesi olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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