Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
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Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

DENİZLİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

10.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:53
Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

'de, ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri sabah saatlerinde, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu belirlenen 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konulduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği bildirildi.


Kaynak: DHA
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