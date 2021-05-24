Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Denizli'de FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ'de, polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, bu sabah kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital verilere ve örgütsel dokümanlara el koyulduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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