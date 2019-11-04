Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

04.11.2019 16:59

Denizli'de polis tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan 4 şahıs ile örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçlaması ile 1 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA