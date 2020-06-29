Denizli'de FETÖ operasyonu
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Denizli'de FETÖ operasyonu

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

Denizli'de FETÖ operasyonu
29.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 19:56

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgütün sağlık yapılanmasında bulunup etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen biri doktor 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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