Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
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Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

02.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:04
Denizli'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ ile irtibatlı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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