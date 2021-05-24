Denizli'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanmasında" yer aldığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanmasında" yer aldığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen 1 polis memuru ile askeri okuldan ilişiği kesilmiş 2 eski öğrenci yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu