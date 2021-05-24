Denizli'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
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Denizli'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Denizli'de, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanmasında" yer aldığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanmasında" yer aldığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 muvazzaf astsubay, meslekten ihraç edilen 1 polis memuru ile askeri okuldan ilişiği kesilmiş 2 eski öğrenci yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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