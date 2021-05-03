Denizli'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasında oldukları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem yapılanmasında oldukları öne sürülen biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mahrem yapılanmasında oldukları öne sürülen biri memur 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem yapılanmasında oldukları iddia edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün "adalet mahrem yapılanması içerisinde" faaliyet yürüttükleri öne sürülen ve halen memuriyeti devam eden bir kişi ile ilişiği kesilen eski bir askeri öğrenci gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu