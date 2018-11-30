Denizli'de Fetö'nün Kadın Yapılanması Davasında Karar

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik davada yargılanan 22 sanıktan 15'i, 2 yıl 1 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

İddia makamı, geçen duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaayı yineleyerek, yeni yakalanan tutuklu sanık Safiye Türksever ile diğer firari sanıkların dosyalarının ayrılmasını talep etti.

Sanıklar ve avukatlarının son savunmalarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 22 sanıktan 15'ine 2 yıl 1 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Safiye Türksever ile firari sanıklar Canan Ayan, Gülcan Orhanoğlu, Meryem Uygun, Mukaddes Karaboa ile Ümmü Gülsüm Yenilmez hakkındaki dosyanın ayrılmasını, yakalama kararı bulunan sanıkların infazının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, tutuklu sanık Sümeyra Özdemir'in mevcut halinin devamına hükmetti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "abla" tabir edilen kadın yapılanmasında aktif rol aldıkları öne sürülen 2'si tutuklu, 15'i tutuksuz 22 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılmıştı.