Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 5 gözaltı
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Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 5 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 5 gözaltı
13.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:20

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddasıyla aranan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları belirlenenlere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında yakalama emri bulunan ve örgütün hücre evlerinde saklandıkları tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerinden bazılarının, evlerde özel olarak yaptırdıkları gizli bölmelerde saklandıkları belirlendi.

Aramalarda birçok örgütsel dijital materyal ile örgüt tarafından üyelere verildiği değerlendirilen para ve altın ele geçirildi.

Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki şüpheli de arama kayıtlarının bulunduğu illere gönderildi.

Operasyon kapsamında arama yapılan bir eve ait görüntüler paylaşıldı. Kayıtlarda, yüklük olarak adlandırılan yatak ve yorgan gibi eşyaların konduğu büyük dolabın alt gözünden geçilen gizli bir bölmenin bulunduğu görülüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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