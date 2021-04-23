Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari 3 hükümlü yakalandı
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Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari 3 hükümlü yakalandı

Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerine düzenlenen operasyonda firari 3 hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanması içinde bulundukları, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen ve "terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları olan D.A, B.B. ve E.R'yi takibe aldı.

Kentte saklandıkları 3 hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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