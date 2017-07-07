Denizli'de Fetö'nün Emniyet Yapılanmasına İlişkin İkinci Dava

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet örgütlenmesine yönelik ikinci davada 14 tutuklu sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.



Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken polislikten ihraç edilen sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.



Sanıkların savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, C.S, A.B, T.B. ve H.G'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Duruşma, 19 Ekim'e ertelendi.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 14 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyeliği" suçundan dava açılmıştı.



Başsavcılıkça yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da 17 Nisan'da aralarında meslekten ihraç edilen 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu 32'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına başlanmıştı.