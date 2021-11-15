Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan bir kişinin kent merkezindeki bir ikamette bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan kişi hakkında FETÖ üyeliğinden 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Fotoğrafı aylar sonra sosyal medyada ortaya çıktı! İşte FETÖ elebaşı Gülen'in son hali

Fotoğrafı aylar sonra sosyal medyada ortaya çıktı! İşte FETÖ elebaşı Gülen'in son hali

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title