Denizli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü cezaevine gönderildi.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'den aranan bir kişinin kent merkezindeki bir ikamette bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan kişi hakkında FETÖ üyeliğinden 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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