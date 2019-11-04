Denizli'de FETÖ'den aranan 5 zanlı yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 kişi yakalandı.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.