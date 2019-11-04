Denizli'de FETÖ'den aranan 5 zanlı yakalandı

Denizli'de FETÖ'den aranan 5 zanlı yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 kişi yakalandı.

04.11.2019 17:18
Denizli'de FETÖ'den aranan 5 zanlı yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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