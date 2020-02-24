Denizli'de FETÖ'den 9 kişi gözaltına alındı
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Denizli'de FETÖ'den 9 kişi gözaltına alındı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.

24.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:30
Denizli'de FETÖ'den 9 kişi gözaltına alındı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında sabit ankesörlü hatlardan arandıkları ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edildikleri belirlenen 1 astsubay ve 1 öğretmenin de aralarında bulunduğu 9 şahsı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında arandıkları illere gönderilirken, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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