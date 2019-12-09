Denizli'de FETÖ'den 6 gözaltı

09.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:54

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen 6 ayrı adrese operasyon yaptı. Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA