Denizli'de FETÖ'den 6 gözaltı
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Denizli'de FETÖ'den 6 gözaltı

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

09.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:54
Denizli'de FETÖ'den 6 gözaltı

'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen 6 ayrı adrese operasyon yaptı. Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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