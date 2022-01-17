Denizli'de FETÖ'den 4 firari hükümlü ile 1 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Denizli'de FETÖ'den 4 firari hükümlü ile 1 şüpheli tutuklandı

Denizli'de FETÖ'den 4 firari hükümlü ile 1 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY üyelerince ankesörlü hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 şüpheli ile haklarında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşen hapis cezaları olan 4 kişi tutuklandı.

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY üyelerince ankesörlü hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 şüpheli ile haklarında FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşen hapis cezaları olan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda, FETÖ/PDY üyeleri tarafından ankesörlü hatlardan ardışık arandığı tespit edilen 1 şüpheli ile FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşen hapis cezaları bulunan firari 4 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Güncel, Haber

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