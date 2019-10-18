Denizli'de Fenerbahçe heyecanı

18.10.2019 14:10

Süper Lig'in 8'inci haftasında Yukatel Denizlispor'un pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadele öncesi kentte bu maçın heyecanı yaşanıyor.

En son 2009-2010 sezonunun açılış haftasında ağırladığı sarı-lacivertlileri 10 yıldan uzun süre sonra konuk edecek Denizlispor'da taraftarlar, 100 ile 400 TL arasında değişen fiyatlarda satışa çıkan biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nın yine tıklım tıklım dolması bekleniyor. Yeşil-siyahlı taraftarlar, İstiklal Marşı okunurken hep beraber asker selamı vererek kahraman Mehmetçiklerimize destek olmayı planlıyor. Ligde 5 maçtır kazanamayan, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki ilk maçta Fenerbahçe gibi güçlü bir rakibi yenerek çıkışa geçmeyi hedefleyen Denizlispor'da sakatlığı süren Rodallega'nın yerine ileri uçta Estupinan forma giyecek. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, önemli bir müsabakaya çıkacaklarını belirterek, "Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Yeni teknik patronumuz Mehmet Özdilek yönetiminde Fenerbahçe karşısında iyi bir netice almayı hedefliyoruz. Futbolcularımız taraftarlarımızın önünde sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacak" dedi.

Kaynak: DHA