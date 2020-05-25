Denizli'de feci olay...Su kuyusundaki motor arızası 4 kişinin zehirlenmesine 2 kişinin ölümüne... Denizli'de feci olay...Su kuyusundaki motor arızası 4 kişinin zehirlenmesine 2 kişinin ölümüne neden oldu Denizli'de meydana gelen feci olayda, bahçede bulunan su kuyusundaki motor arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuya inen ve zehirlenen aynı aile üyesi 4 kişiden 2s'i...

Denizli'de feci olay...Su kuyusundaki motor arızası 4 kişinin zehirlenmesine 2 kişinin ölümüne neden oldu

DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen feci olayda, bahçede bulunan su kuyusundaki motor arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuya inen ve zehirlenen aynı aile üyesi 4 kişiden 2s'i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Çameli ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede sulama amacıyla kullanılan kuyudaki su motoru arızasını gidermek için 3 metre derinliğindeki kuyuya inen Yusuf Aydınhan zehirlenerek kuyudan çıkamadı. Ağabeyi Ercan Aydınhan ve oğlu İdris Aydınhan ile yengesi Fatma Aydınhan da ise zehirlenerek kuyuda bayılan Aydınhan'ı çıkarmak isterken gazdan etkilendi. Diğer aile üyelerinin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler Yusuf Aydınhan ile ismi henüz öğrenilemeyen şahıslardan biri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer aile üyeleri ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Jandarma tarafından bölgede başlatılan incelemeler devam ederken, kuyuda hayatını kaybeden Yusuf Aydınhan ve diğer şahsın cenazesi ise Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki inceleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA