Denizli'de fabrikadan yüklediği malları depoda saklayan tır sürücüsü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir tekstil fabrikasından yüklediği ürünleri, alıcıya götürmeyerek İzmir'de bir depoda sakladığı belirlenen ve tır kullanma ehliyeti bulunmayan sürücü, güvenlik kamerası kayıtlarında yapılan inceleme sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Mart'ta bir tekstil fabrikasından 1200 koli ürünü yükledikten sonra alıcıya götürmeyerek kayıplara karıştığı ihbar edilen tır sürücüsü K.A'nın (19) yakalanması için çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası kayıtlarından tırın geçtiği güzergahı belirleyen ekipler, aracın İzmir'de olduğunu saptadı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışma sonucu şüpheli saklandığı adreste yakalandı.

Şüphelinin tır kullanma ehliyetinin bulunmadığı da belirlendi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve hırsızlıktan 3 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının aynı firmadan daha önce yaptığı yüklemeleri adreslerine ulaştırarak güven sağladığı, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki son yüklemeyi ise kiraladığı depoya götürdüğü belirtildi.