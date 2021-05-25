Denizli'de fabrikadan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de fabrikadan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı

Denizli'de fabrikadan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kullanılmayan bir fabrikadan hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kullanılmayan bir fabrikadan hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Mayıs'ta kullanılmayan bir fabrikadan elektrik dinamosu, bakır kablo ve sigorta panosu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yaptıkları çalışmalar ve istihbarat çalışmalarıyla şüpheliyi aynı fabrikada hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Jandarma ekiplerince Z.S'nin (31) adresinde yapılan aramada çalıntı eşyalara el konuldu.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elektrik dinamosunu yerinden sökmeye çalıştığı görülüyor.

Elinde inşaat eldiveni ve anahtar takımıyla yakalanan şüphelinin ifadesinde fabrikaya dışarıda üşüdüğü için girdiği, ısınınca çıkacağını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Adem Büyük Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de fabrikadan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 13:17:50. #1.16#

title