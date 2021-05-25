Denizli'de fabrikadan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kullanılmayan bir fabrikadan hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kullanılmayan bir fabrikadan hırsızlık yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Mayıs'ta kullanılmayan bir fabrikadan elektrik dinamosu, bakır kablo ve sigorta panosu çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinde yaptıkları çalışmalar ve istihbarat çalışmalarıyla şüpheliyi aynı fabrikada hırsızlık yaptığı sırada suçüstü yakaladı.

Jandarma ekiplerince Z.S'nin (31) adresinde yapılan aramada çalıntı eşyalara el konuldu.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin elektrik dinamosunu yerinden sökmeye çalıştığı görülüyor.

Elinde inşaat eldiveni ve anahtar takımıyla yakalanan şüphelinin ifadesinde fabrikaya dışarıda üşüdüğü için girdiği, ısınınca çıkacağını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek