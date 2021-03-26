Denizli'de fabrikada üzerine mermer devrilen işçi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'nin Honaz ilçesinde, çalıştığı fabrikada üzerine mermer devrilen işçi yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde, çalıştığı fabrikada üzerine mermer devrilen işçi yaşamını yitirdi.
Kocabaş Mahallesi'ndeki işleme tesisinde çalışanlardan Polat Avcı'nın (46) üzerine mermer devrildi.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Honaz Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu