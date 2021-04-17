Denizli'de evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'de evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'de evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Denizli'de evlilik vaadiyle 2 kişiyi dolandırdığı ileri sürülen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) Beyağaç ve Kale ilçelerinde "evlilik vaadiyle dolandırıcılık" yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Dolandırıldığını belirten 2 kişinin ifadelerinden yola çıkan JASAT ekibi, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyerek 3'ü kadın 5 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Denizli, Muğla ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda M.Y. (42), H.Ç. (44), Ö.K. (23), Ö.Ç. (45) ve H.Y. (65) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise tutuklandı.

Şüphelilerin, engelli çocuğu bulunan ve evlenmek isteyen kişilerden "evliliğe aracılık" adı altında para aldıkları ayrıca bu kişilerin evlerindeki para ve altınları alıp kaçtıkları öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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