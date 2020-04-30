Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı
30.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:16
Denizli'nin Çameli ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Çameli ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Elmalı Mahallesi'ndeki evden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin sahte plakalı otomobille kaçtıklarının belirlenmesi üzerine bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.
Çevre illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenilen zanlılar E.K. (43), Y.G. (45), S.G. (17), N.G (28) kovalamaca sonucu otomobillerinde yakalandı.
Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA