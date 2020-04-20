Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen nişanlı çift yakalandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen nişanlı çift yakalandı - Haberler
Denizli, Tavas, Güncel

Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen nişanlı çift yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen nişanlı çift, saklandıkları ormanlık alanda, drone da kullanılan operasyonla gözaltına alındı.

20.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:40
Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen nişanlı çift yakalandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen nişanlı çift, saklandıkları ormanlık alanda, drone da kullanılan operasyonla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Tavas ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin sahte plakalı araçla kaçtıklarının belirlenmesi üzerine bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

Jandarma, nişanlı olduğu öğrenilen zanlılar H.S (22) ile G.I'nin (20) Honaz ilçesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kovalamaca sonucu araçlarını bırakıp ormanlık alana kaçan 2 şüpheli, drone kullanılan operasyonla yakalandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İl il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Haberler
İl il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap geldi Haberler
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
Adanalılar, sokağa çıkma yasağının bitmesiyle soluğu kebapçı ve şırdancılarda aldı
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
THY, korona nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 25 bin Türk'ü ülkeye getirmek için tahliye operasyonuna başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Beşiktaşlı futbolcular 1 aylık aranın ardından sahada antrenmanlara başladı
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
Dışarı çıkan ailesini ihbar eden sağlık çalışanı, barışmak için Sağlık Bakanı Koca'dan yardım istedi
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir
Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 20 bin 398 kişiye ceza kesildi
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Faik Öztrak Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ümit Besen Hande Yener Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ivan Obradovic Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Denizli'de evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen nişanlı çift yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 18:46:55. #1.15#
title