Denizli'de evlerden hırsızlık yapan çift yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de evlerden hırsızlık yapan çift yakalandı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de evlerden hırsızlık yapan çift yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu

Denizli'nin Honaz ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hurda topluyoruz" bahanesi ile ilçedeki iki evden akü hırsızlığı yapılması üzerine, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerdeki şüphelilerin kullandıkları minibüsün Kocabaş Mahallesinde olduğunu belirledi.

Eve düzenlen operasyondan şüpheliler E.Ç. (29) ile eşi Y.Ç. (29) yakalandı.

Hakkında 13 ayrı suç kaydı bulunan E.Ç çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Esra Erol Hande Erçel Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de evlerden hırsızlık yapan çift yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:21:15. #1.15#
title