Denizli'de evlerden hırsızlık yapan çift yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hurda topluyoruz" bahanesi ile ilçedeki iki evden akü hırsızlığı yapılması üzerine, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, görüntülerdeki şüphelilerin kullandıkları minibüsün Kocabaş Mahallesinde olduğunu belirledi.

Eve düzenlen operasyondan şüpheliler E.Ç. (29) ile eşi Y.Ç. (29) yakalandı.

Hakkında 13 ayrı suç kaydı bulunan E.Ç çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek