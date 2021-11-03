Denizli'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Denizli'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Akkonak Mahallesi 1840 Sokak'ta bir şüpheli, evine girmeye çalışan Gökhan Sönmez'in (30) yanına gelerek tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sol bacağından silahlı saldırı sonucu yaralanan Sönmez, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Denizli'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Denizli'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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