Denizli'de evinde yangın çıkan kişi ormanlık alanda tabancayla vurulmuş bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde evi yanan ve kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda tabancayla vurulmuş bulundu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gece saatlerinde evi yanan ve kendisinden haber alınamayan kişi, ormanlık alanda tabancayla vurulmuş bulundu.

Alaattin Göleti yakınlarındaki ormanlık alanda erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Ekipler, yanında tabanca bulunan cesedin, bu silahla vurulduğu belirlendi.

Detaylı incelemede, cesedin gece saatlerinde evinde yangın çıkan ancak kendisine ulaşılamayan Sami Değirmenci'ye ait olduğu belirlendi.

Yurt dışından emekli olan ve yalnız yaşayan Değirmenci'nin cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Değirmenci'nin evinde çıkan yangın hasara yol açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek