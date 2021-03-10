Denizli'de evinde yangın çıkan 70 yaşındaki kişi yaralandı
10.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:06
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan İbrahim Abay (70), mutfak tüpündeki gaz kaçağını kontrol etmeye çalışırken bir anda yangın çıktı.
Alevleri söndürmeye çalışan Abay, komşularından yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında ev kullanılamaz hale geldi.
Vücudunda yanık oluşan ev sahibi, Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek