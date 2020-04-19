Denizli'de evinde ölü bulunan gencin cebinden uyuşturucu çıktı
Denizli'nin Çal ilçesinde çiftçilik yapan 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.
19.04.2020 19:52 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:52
Denizli'nin Çal ilçesinde çiftçilik yapan 25 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Süller Mahallesi'ndeki evinde Harun Demir'in (25) hareketsiz halde yattığını gören yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cebinde bir miktar uyuşturucu bulunan Demir'in cesedi, Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA