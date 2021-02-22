Denizli'de evinde kalp krizi geçiren genç öldü
22.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:52
Denizli'nin Buldan ilçesinde evinde kalp krizi geçiren 23 yaşındaki Mehmet Tunalıoğlu, hayatını kaybetti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde evinde kalp krizi geçiren 23 yaşındaki Mehmet Tunalıoğlu, hayatını kaybetti.
Bu sabah, Yeni Mahalle'de yaşayan Tunalıoğlu'nu yerde hareketsiz halde bulan aile yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tunalıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizi sonucu öldüğü belirtilen Tunalıoğlu'nun cenazesi, otopsi için Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek