Denizli'de evinde izole olması uygun görülmeyen Kovid-19 hastalarının takibi yurtta yapılacak Denizli'de, hastanede yatışı gerektirmeyen ancak evinde izole olması uygun görülmeyen kesin veya olası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı hastaların takipleri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yapılacak.

Denizli'de, hastanede yatışı gerektirmeyen ancak evinde izole olması uygun görülmeyen kesin veya olası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanılı hastaların takipleri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yapılacak.

İl Pandemi Kurulu, Vali Hasan Karahan başkanlığında, kurul üyeleri ile Pamukkale Üniversitesi ve kamu hastanelerinin başhekimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Valilik binasında düzenlenen toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını, vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek ve ilde bulunan yataklı tedavi kurumlarının hizmetlerini değerlendirmek amacıyla yeni tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kesin veya olası Kovid-19 tanılı, hastanede yatış gerektirmeyen, evinde izole olması uygun görülmeyen hastaların takiplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK'ye bağlı öğrenci yurtlarında yapılması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hastaların yurtlara transferi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sağlanacak. Ayrıca yurtlarda kalan hastaların yemek ihtiyacı belediye tarafından karşılanacak."

Yurtlara gerekli sağlık personelinin de görevlendirileceğinin kaydedildiği açıklamada, buradaki tüm çalışanlara gerekli kişisel koruyucu ekipmanın da temin edileceği vurgulandı.

Açıklamada, pazar yerlerinde sabit ve sürekli pazar uygulamasına geçilmesine ve denetimlerin de sıklaştırılmasına karar verildiği belirtildi.

Kaynak: AA