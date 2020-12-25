Denizli'de evi soyulan şikayetçi, hırsızları yakalayan jandarmaya teşekkür etti

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bahanesiyle kendisini telefonla arayıp hastaneye yönlendirerek evini soyan hırsızları yakalayan jandarma ekibine teşekkür etti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi bahanesiyle kendisini telefonla arayıp hastaneye yönlendirerek evini soyan hırsızları yakalayan jandarma ekibine teşekkür etti.

AA muhabirine açıklama yapan evi soyulan Mustafa Narin, aralarında komşularından birinin de olduğu hırsızların evini soymasının şaşkınlığını yaşadığını dile getirdi.

Jandarmanın neredeyse hiç delil yokken olayı aydınlattığını aktaran Narin, şöyle konuştu:

"Camiye giderken bir telefon geldi. 'Sağlık Bakanlığından arıyoruz' dediler. 'Namazdan sonra ara' dedim. Namazdan çıkınca aradı. 'Siz, iki gün önce birisiyle konuşmuşsunuz, sizde virüs şüphesi var. Tedbir amaçlı Tavas Devlet Hastanesine saat 20.00'ye kadar gitmeniz lazım' dedi. Ben de camiden eve geldim. 'Bu prosedüre uygun bir şey değil ama ben en azından kendi arabamızla gideyim, 1,5 saattte bu olayı kapatıp geleyim' dedim. Eşimle beraber gittik. Hastaneden 'Biz aramadık' dediler. 'Biz test yaptırmak istiyoruz dedik' ve orada numune verdik, geldik. Eve döndüğümüzde, kapıya yakın çelik kasa vardı, onun olmadığını görünce jandarmaya başvurup şikayetçi oldum."

Komşularından hiç böyle bir şey beklemediğini belirten Narin, "Bu bizim için bir imtihandır. Bu işin deşifre olması benim için paradan daha önemliydi. İnşallah bu imtihanı kazanmışızdır. Allah razı olsun jandarmamızdan. 23 bin aracı teker teker gözden geçirmişler. 'Hacı amca sen hiç merak etme, üzülme, biz bu işin takipçisiyiz, bu iş bize ait' dediler ve hırsızları yakaladılar." ifadelerini kullandı.

Jandarmanın zaman zaman kendisini arayıp moral verdiğini de anlatan Narin, "En sonunda dün akşam dediler ki 'Biz hırsızları yakaladık, itiraf ettiler, içeri koyduk.' Dua ediyoruz jandarmaya. Bizim çocukluğumuzda çocukları korkutmak için 'jandarma geliyor' derlerdi. Hayır artık 2020 yılında vatandaşın hamisi, vatandaşın koruyucusu olan jandarma teşkilatı ile karşı karşıyayız. Allah razı olsun." diye konuştu.

Olay

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tavas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yorga Mahallesi'nde oturan Mustafa Narin'in 10 Kasım'da eşiyle Kovid-19 testi için hastaneye gittikleri sırada evlerinden çelik kasa ve 150 bin liranın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatmıştı.

Şüphelilerin belirlenmesi için köyde tanık bulmak amacıyla camiden anons yapılmış, bir tanığın ifadesinden yola çıkan jandarma, 113 kamera kaydını 156 saat süreyle izleyerek olayda kullanılan aracı 22 bin 285 araç arasından tespit etmişti.

Olayla ilgili Narin'in komşusu F.T. (24) ile üniversite öğrencisi Y.B (21), nakliyeci B.Ç. (25) ile fırıncı B.A. (19) dün gözaltın alınmıştı. Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Çalınan paraya ise ulaşılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu