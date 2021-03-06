Denizli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı
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Denizli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

06.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:20
Denizli'de evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Çardak ilçesinde evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde evden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İlçede bulunan bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrası güvenlik kameralarını inceleyen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olay yerinden bisikletle kaçtığı görülen C.K'yı (26) gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan 11 kaydının bulunduğu belirlenen C.K'nın ifade işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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