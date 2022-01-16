Denizli'de evde kumar oynayan 30 kişiye para cezası kesildi - Haberler
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Denizli'de evde kumar oynayan 30 kişiye para cezası kesildi

Denizli'de evde kumar oynayan 30 kişiye para cezası kesildi
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi'nde tek katlı bir evde kalabalık bir grubun kumar oynadığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Şüphelilerin, getirdikleri güvercinler üzerine bahse girip kumar oynadıkları da belirlendi.

Ev mühürlenirken, şüphelilere para cezası kesildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde kumar oynayan 30 kişiye para cezası uygulandı.

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