Denizli'de evde horoz dövüştürdüğü öne sürülen 2 kişiye para cezası verildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde horoz dövüşü yaptırdığı öne sürülen 2 kişiye 9 bin 552 lira ceza uygulandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde horoz dövüşü yaptırdığı öne sürülen 2 kişiye 9 bin 552 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'nde, A.K. ve S.Ç'nin evde horoz dövüştürdüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipleri görünce kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan 2 kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 9 bin 552 lira ceza verildi.

Evde bulunan yaralı 2 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek