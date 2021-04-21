Denizli'de evde horoz dövüştürdüğü öne sürülen 2 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de evde horoz dövüştürdüğü öne sürülen 2 kişiye para cezası verildi

Denizli'de evde horoz dövüştürdüğü öne sürülen 2 kişiye para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde horoz dövüşü yaptırdığı öne sürülen 2 kişiye 9 bin 552 lira ceza uygulandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde horoz dövüşü yaptırdığı öne sürülen 2 kişiye 9 bin 552 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'nde, A.K. ve S.Ç'nin evde horoz dövüştürdüğü bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipleri görünce kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan 2 kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 9 bin 552 lira ceza verildi.

Evde bulunan yaralı 2 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi
Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
MEB, Çamlıyayla Milli Eğitim Müdürlüğünün Nutuk'un dağıtımıyla ilgili yazışmasına yönelik soruşturma başlattı
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin
Berberi 4 yerinden bıçaklayan şüpheli tek bir cümle kurdu: O tapuları kayınvalidene vereceksin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Antony Blinken Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Cüneyt Çakır Hakan Arslan Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli'de evde horoz dövüştürdüğü öne sürülen 2 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 13:15:52. #1.15#

title