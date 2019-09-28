28.09.2019 14:39

- Denizli'de Evde Bakım ve Sağlık Merkezi binlerce kişiye hizmet verdi

21 bin vatandaşa 383 bin kez hizmet verildi

DENİZLİ - "Denizli'de kimse sahipsiz kalmayacak" anlayışıyla 2017'den bu yana kentin 19 ilçesi, 622 mahallesinde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, bugüne kadar yalnız yaşayan, yaşlı, engelli ve yatalak 21 bin kişiye ulaşarak evde bakım ve sağlık hizmeti verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın büyük önem verdiği projelerinden biri olan Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, kentin tamamında günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların naklini tam donanımlı ambulanslar ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü.

"21 bin ihtiyaç sahibini belirli aralıklarla 383 bin kez ziyaret ettik"

Bir telefonla harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, hizmete girdiği ilk günden itibaren 19 ilçe, 622 mahallede 3 doktor, 39 sağlık personeli, 10 ambulans, 78 araç ve 224 personeliyle Denizlililere hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda bugüne kadar 7 bin 500 haneye 120 bin kez evde bakım hizmeti veren merkez, 10 bine yakın vatandaşa ise 245 bin kez sağlık hizmeti verdi. 3 bin 525 vatandaşa ise 18 bin kez hasta nakil hizmeti verildi. 21 bin ihtiyaç sahibini belirli aralıklarla 383 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman olan Büyükşehir Belediyesi kimsesizlerin kimsesi olmaya devam ediyor. Bir telefon kadar uzak olan merkeze 0 377 20 12 numaralı telefon ile başvuru yapılabiliyor.

"Gönüller de yapmamız lazım"

Başkan Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi'nin sadece kent merkezinde değil 19 ilçe ve 622 mahallede hizmet verdiğini söyledi. "Nerede muhtaç insanımız varsa bizlere bildirin, orada olacağız" diyen Başkan Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi ile gönüllere dokunmaya devam ettiklerini kaydetti. Başkan Zolan, "Uzun zamandır kapısı çalınmayan, kendi başına en temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte sorunlar yaşayan insanlarımızı ziyaret ediyor, evlerinin her türlü temizliğinin yanı sıra kişisel bakımlarını da gerçekleştiriyoruz. Bir şehir için köprülü kavşaklar, yollar, parklar, alt yapı, üst yapı yapmak tabi ki önemli ancak bu hizmetlerimizin yanında insanımıza da dokunmamız, gönüller yapmamız, derdi olanın dertlerini paylaşmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA