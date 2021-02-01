Denizli'de ev yangınında üç yaşındaki ikiz kardeşler yaralandı
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Denizli'de ev yangınında üç yaşındaki ikiz kardeşler yaralandı

01.02.2021 00:09 | Son Güncelleme: 01.02.2021 00:12
Denizli'de ev yangınında üç yaşındaki ikiz kardeşler yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ev yangınında yaralanan ikiz kardeşler komşuları tarafından yangından kurtarıldı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ev yangınında yaralanan ikiz kardeşler komşuları tarafından yangından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alandız Mahallesi'nde Nazmi Pala'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Evde mahsur kaldığı öğrenilen 3 yaşındaki ikiz kız kardeşler Rüya ve Hasret Pala, mahallede yaşayanlar vatandaşlar tarafından evden kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan çocukların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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