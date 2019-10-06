Denizli'de ev yangını hasara neden oldu

06.10.2019 12:04

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde Ahmet Özen'e (84) ait müstakil evde yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Özen'in evi ile hemen yanında bulunan eve sıçrayan yangının çevredeki diğer evlere de sıçraması için önlem aldı.

Bu sırada yanan evlerde oturan 4 kişilik aile tahliye edildi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Özen'e ait iki ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA