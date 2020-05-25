Denizli'de ev yangını Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 katlı bir evin bodrumunda çıkan yangında hasar oluştu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 2 katlı bir evin bodrumunda çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Gökpınar Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangın sonrasında bodrum katından hasar meydana geldi.

Kaynak: AA