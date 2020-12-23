Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı
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Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı

23.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:45
Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı

Denizli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Denizli'de sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı. 2gündür kentte hakim olan sis, zaman zaman görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Denizli'de 2 gündür sabah saatlerinde oluşan sis, kenti etkisi altına aldı. Görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşadı. Kentin en sık kullanılan girişlerinden olan Antalya-Muğla karayolunda oluşan sis havadan görüntülendi. Sürücülerin sis nedeniyle ağır ilerlediği yolda, zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler, dörtlü ve sis farlarını kullanarak ilerledikleri gözlendi. - DENİZLİ

Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı
Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı
Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı
Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı
Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı
Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı
Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı
Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı
Denizli'de etkisini arttıran sis sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:46:01. #1.15#
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