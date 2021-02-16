Tipi Denizli-Antalya kara yolunda ulaşımı aksatıyor

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Denizli'de etkili olan tipi, kenti Muğla, Afyonkarahisar ve Antalya'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Denizli'de etkili olan tipi, kenti Muğla, Afyonkarahisar ve Antalya'ya bağlayan kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentte akşam saatlerde yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Trafik polisleri, Pamukkale ile Serinhisar ilçesi arasındaki Cankurtaran mevkisi ve Kazıkbeli Geçidi'nde kontrol noktaları oluşturarak sürücülere kış lastiği ve zincir kontrolü yaptı.

Zaman zaman araçların yolda kaldığı Kelleci Kardeşler mevkisinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Denizli-Afyonkarahisar kara yolunda da olumsuz hava koşulları aksamalara neden oldu.

Sürücüler, mahsur kaldıkları güzergahlarda kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür etti.

Bölgede iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek