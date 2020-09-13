Denizli'de etkili olan sağanak arıcılık yapan vatandaşı mağdur etti
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Denizli'de etkili olan sağanak arıcılık yapan vatandaşı mağdur etti

Denizli'de dün akşam etkili olan sağanak yağış arı üreticisini vurdu.

Denizli'de etkili olan sağanak arıcılık yapan vatandaşı mağdur etti
13.09.2020 18:36 | Son Güncelleme: 13.09.2020 18:41

Denizli'de dün akşam etkili olan sağanak yağış arı üreticisini vurdu. Yaklaşık 10 bin TL değerindeki 20 kovan arı sele kapılarak telef oldu.

Olay, Babadağ ilçesi Boşalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sağanak yağmur yağışının ardından boşalan mevkiinde sel meydana geldi. Arazide yaklaşık 20 arı kovanı bulunan Kemal Can, sabah arılarını kontrol etmeye gittiğinde şoka uğradı. Yağmurun etkisi ile sele kapılan 20 kovan içerisinde ki arılar ile birlikte telef oldu. Yağıştan dolayı mağdur olduğunu söyleyen Kemal Can, "Arıları kontrol ettikten sonra eve geri döndüm. Yaklaşık 1 saat sonra yağmur yağması ile aklıma arılara bir şey olabileceğinden korktum. Araziye sabah gittiğimde sel oluştuğunu ve 20 kovanımın parçalandığını aralarında bazılarının sağlam kaldığını gördüm. İçindeki arılarımın hemen hepsi telef olmuş, bir kovan 400-500 TL ve benim 10 bin TL gibi bir zararım oldu. İnşallah hayırlısı olur ama üzüldüm bu duruma emek harcamıştım zarara uğradım" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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