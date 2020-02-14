Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı
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Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadın eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

14.02.2020 02:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 02:26
Denizli'de eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı

'nin ilçesinde bir kadın eski sevgilisi tarafından 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2264 sokakta yaşayan G.K. (26) eski sevgilisi Zeki Özen (27) ile konuşmak için kapının önüne çıktı.

Evin önünde konuşan Özen ve G.K henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Özen, elindeki bıçakla eski sevgilisini 5 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı.

Yaralı kadın ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, kaçan şüpheliyi Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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